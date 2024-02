Questa nave non è la Rubymar che affonda a causa degli attacchi Houthi nel Mar Rosso

(Di martedì 27 febbraio 2024) Il 22 febbraio 2024 è stato pubblicato su Facebook un video che mostra una grandere e colare completamente a picco. Il filmato è accompagnato da un testo, scritto dall’autore del post, in cui si afferma che la scena mostrerebbe «labritannicacolata a picco dopo l’attacco». Lo stesso contenuto è stato diffuso su TikTok. Il riferimento è all’attacco missilistico verificatosi il 18 febbraio 2024 da parte, gruppo miliziani yemeniti, contro la, unacargo britannica in transito nel Mar. Da diversi mesi glistanno effettuandocontro navi commerciali in ...

Il 15 gennaio 2024 è stato pubblicato su Facebook un video di una nave cargo in mare in parte avvolta dalle fiamme. Il filmato è accompagnato da un ... (facta.news)

Taglio del nastro per l'esposizione della foto storica della nave ospedale "Città di Trapani" - Trapani Oggi: Taglio del nastro ed inaugurazione Questa mattina in Capitaneria di Porto per la foto storica della nave ospedale “Città di Trapani”, appartenente alla tradizione storica del naviglio mercantile ...trapanioggi

Mauritius, allarme colera su nave da crociera: 3mila bloccati in quarantena. Come stanno: Mauritius, allarme colera su nave da crociera: passeggeri in isolamento A diffondere, tra i primi, la notizia di questo allarme colera su una nave da crociera, lasciata in quarantena alle Mauritius, è ...tag24

Jefferies taglia le azioni di Capital Product, mentre l'attenzione si sposta sul trasporto del gas: Martedì Capital Product Partners (NASDAQ:CPLP) ha subito un downgrade del rating del titolo da parte di Jefferies da Buy a Hold. Oltre al downgrade, la società di investimento ha anche ridotto ...it.investing