Oppenheimer | vieni a visitare la città che ha ispirato il film candidato agli Oscar

Leggi tutta la notizia su today

(Di martedì 27 febbraio 2024) Ci sono dei luoghi sparsi nel mondo che hanno fatto la storia dell’umanità e che sono rimasti nella memoria collettiva tanto da essere immortalati in una pellicola. Questo è il caso di Los Alamos, nel New Mexico il luogo in cui è stata creata la bomba atomica.Per anni rimasto un luogo segreto...