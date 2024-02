Mattarella alla Reggia di Caserta | piano viabilità con strade chiuse e divieti il 29 febbraio

Terremoto: decreto Pnrr bis, risorse per stabilizzare personale: "E' motivo di soddisfazione vedere confermata l'attenzione del Governo nei confronti del vasto territorio dell'Italia centrale ferito dal terremoto del 2016-2017" commenta il commissario straordinario ...ansa

Nicola Casagli confermato alla guida dell'Ogs: Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha confermato il professor Nicola Casagli alla presidenza dell’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale – Ogs. Casagli, professore or ...rainews

Mattarella: apprezzamento per la missione Onu a Cipro, occorre trovare una soluzione definitiva: Nicosia, 27 feb. (askanews) – “La mia presenza qui è per esprimere apprezzamento per quello che negli ultimi decenni fa questa missione per mantenere la serenità e la pace. All’apprezzamento si aggiun ...askanews