LIVE Italia-Inghilterra | amichevole calcio femminile in DIRETTA | sfida alle campionesse d’Europa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestualein, test impegnativo per le azzurre. L’è pronta per un’altrain breve tempo: a seguito di un pareggio senza reti contro l’Irlanda, ora le azzurre si preparano per unaimpegnativa contro l’, attuale campionee finalista mondiale. Il confronto con l’Irlanda ha rappresentato l’ultima apparizione in Nazionale per Sara Gama, che si congeda con un bilancio di 7 gol in 135 partite, posizionandosi come la ...