La rosticceria di Los Angeles che con pollo fritto e waffle ha salvato la notte che ha cambiato la musica pop

(Di martedì 27 febbraio 2024) Sarebbe bastato uno smartphone. La moderna tecnologia streaming avrebbe eliminato la maggior parte degli ostacoli logistici che si sono affrontati per riunire i più grandi nomi dellapop in uno studio di registrazione per una. Il brano We Are the World fu infatti un monumentale incubo logistico quanto fu un trionfo artistico. Come si poteva riunire il meglio del pop per cantare un brano a scopo benefico? Con l'iniziale impulso di Harry Belafonte, e l'adesione di Michael Jackson, Quincy Jones, Lionel Richie e Stevie Wonder la risposta fu immediata e travolgente. La partecipazione a valanga di icone come Billy Joel, Willie Nelson, Ray Charles, Diana Ross ha poi trascinato gli altri. Una cinquantina di artisti con impegni e indirizzi fra i più disparati da radunare in un unico posto. Un'impresa epocale - raccontata da un film-documentario ...