La Macchina del Cinema | quattro corti delle scuole sbarcano all’Eden

(Di martedì 27 febbraio 2024) È durato un anno Ladel: anima e ingranaggi della fabbrica dei sogni, il progetto realizzato nell’ambito del "Piano Nazionalee Immagini per la Scuola" promosso da Ministero della Cultura e Ministero dell’Istruzione e del Merito. Un’avventura ricca e stimolante, ideata e realizzata in squadra da I.C. "Severi", Convitto Nazionale "Vittorio Emanuele II" e associazione Ideatica, insieme a molte altre realtà attive in ambitotografico e audiovisivo: Mumec e Officine della Cultura nel territorio, ma anche Fondazione Sistema Toscana e Fondazione Zeffirelli. Sarà possibile gustarne gli esiti oggi alle 17, alEden di Arezzo, con un appuntamento aperto agli studenti coinvolti, alle famiglie e alla cittadinanza. Con gli interventi di Roberto Curtolo – dirigente Usr Toscana e ...