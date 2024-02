Kristoffer Olsson | l’annuncio del Midtjylland | “È in ospedale per una malattia cerebrale”

(Di martedì 27 febbraio 2024) Il mondo del calcio è in ansia per le condizioni di, centrocampista dele della nazionale svedese, ricoverato indopo un malore accusato nella sua abitazione. Ad annunciarlo è il club danese: “Alla luce delle numerose voci e congetture sul motivo dell’assenza dinegli ultimi tempi, ci sentiamo obbligati a rendere pubblico questo annuncio. Il 28enne giocatore della nazionale svedese ha perso conoscenza nella sua casa martedì 20 febbraio ed è stato trasferito all’universitario di Aarhus, dove è ricoverato e attaccato ad un respiratore.è affetto da unaapparentemente acuta, legata al cervello. Un team dei massimi esperti medici ...

Pagina 2 | Collassa a casa, ora lotta tra la vita e la morte: la Svezia in ansia: Anche il club di appartenenza ha diramato un comunicato, spiegando nel dettaglio quanto accaduto e le condizioni di Olsson: " Alla luce delle crescenti voci e speculazioni sul motivo della recente ass ...tuttosport

Svezia sotto shock: malore per Olsson, è attaccato a un respiratore: Sono momenti di grande apprensione per il mondo del calcio e in particolare per la Svezia. Kristoffer Olsson, calciatore del Midtjylland, è ricoverato in un ospedale della Danimarca in seguito a un ...corrieredellosport

Svezia: ansia per Olsson, è in terapia intensiva: Sono giorni di paura in Svezia per le sorti di Kristoffer Olsson. Il 28enne centrocampista del Midtjylland, cresciuto nelle giovanili dell`Arsenal, nei giorni scorsi.calciomercato