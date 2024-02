Diodato | Ernesto Assante “il primo grande giornalista a credere in me” Morto ieri

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di martedì 27 febbraio 2024) Tweet di: È stato ilin me. Ho sempre avuto la sensazione che ci tenesse davvero alla Musica e gli ho voluto bene dalgiorno. Spero sia iniziato un bellissimo viaggio in un universo pieno di musica meravigliosa, come il tuo sorriso. L'articolo“ilin me” proviene da Noi Notizie..