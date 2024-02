Bimba muore poco dopo la nascita | 4 indagati all’ospedale Santo Spirito di Roma per omicidio colposo

Neonato muore in ospedale, i genitori presentano un esposto: oggi l'autopsia: Al piccolo era stata diagnosticata una cardiopatia. I familiari vogliono capire se ci siano state delle negligenze nelle cure ...today

La Bimba morta al Cannizzaro, arriva l’archiviazione per i medici: il papà «Nostra figlia valeva così poco»: Ma i genitori in tutto questo tempo non hanno mai smesso di interrogarsi e si sono affidati a nuovi legali – gli avvocati Emanuele Gullo e Francesca Carrabba – per assumere ogni iniziativa legale volt ...lasicilia

Bimba morta un’ora dopo la nascita: quattro indagati al Santo Spirito. La madre: «Chiedevo aiuto, non è venuto nessuno»: Tre medici e un’ostetrica accusati di omicidio colposo. Ci sarebbe una testimone del calvario patito dalla 29enne: la compagna di stanza, che avrebbe allertato il personale medico ...roma.corriere