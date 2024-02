Basket | Vanoli Cremona | dalla delusione Coppa Italia alla voglia playoff

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 27 febbraio 2024) Una delle due matricole terribili che stanno imperversando, davvero positivamente, sul campionato di LegaA 2023/24. Una sorpresa, certamente, per tutte le altre avversariene che si sono ritrovate a fronteggiare due realtà che stanno vendendo cara la pelle e che hanno lottato per entrare, anche, nella Final Eight della. A una delle due è riuscito (Estra Pistoia), mentresi è dovuta accontentare di assistere in televisione, per un soffio, all’importante disputa di Torino. Una piccolache non deve deturpare il cammino, pazzesco, fin qui compiuto in campionato: i lombardi sono infatti a una sola vittoria di distanza daiscudetto che si snoderanno al termine di questa regular season e, dato più ...