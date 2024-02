“Avete sentito?” Beatrice prima finalista del Grande Fratello | cosa è successo dopo l’annuncio

(Di martedì 27 febbraio 2024) I quattro veterani, scelti dagli altri inquilini della casa durante la puntata di mercoledì scorso, sono arrivati al tanto atteso televoto per il primodel2023. Il pubblico ha dovuto scegliere traLuzzi, Massimiliano Varrese, Grecia Colmenares e Rosy Chin, arrivati al televotole nomination degli inquilini della casa, convinti di essere chiamati a scegliere qualcuno da far uscire dalla casa. Il pubblico ha poi scelto e per come sono andati tutti i televoti di questa edizione del reality show non c’è stata nessuna sorpresa. Ladel2023 è infattiLuzzi, che si è portata a casa nel il 73.71%. Percentuali bulgare per l’attrice conosciuta ...

A Castel Volturno Walter Mazzarri ha parlato alla vigilia del 25esimo turno di campionato in cui il suo Napoli sarà impegnato in casa contro il Genoa. ... (spazionapoli)

Meccanica si traveste da...ciclista: l'Uci punisce il team: Un team manager che dice a una meccanica di travestirsi da ciclista per raggiungere il numero ‘legale’ delle atlete previste per prendere il via di una gara: questa non l’avevamo mai sentita, eppure..gazzetta

Il pressing per abolire il celibato dei preti cresce, dagli Usa parte la campagna in vista della battaglia autunnale in Vaticano: Benedetto XVI persino da emerito, in concomitanza con il Sinodo sull'Amazzonia in cui lateralmente era affiorato l'argomento (dei viri probati) aveva sentito l'obbligo di intervenire con tutto il suo ...ilmessaggero