Atp di Acapulco | Arnaldi batte Fritz e vola agli ottavi di finale

(Di martedì 27 febbraio 2024)– Imprese di Matteoe Flavio Cobolli nei sedicesimi didel torneo Atp di(cemento, montepremi 2,2 milioni di dollari), in Messico.dopo la vittoria in 3 set contro lo statunitense Taylor, testa di serie numero 4, per 6-4, 4-6, 6-3 in 2h35?. Ora lo attende la sfida con l’altro talento americano, Ben Shelton, reduce dal successo nella maratona contro il britannico Daniel Evans per 2-6, 7-5, 7-6 (7-5). Cobolli, proveniente dalle qualificazioni, supera il canadese Felix Auger-Aliassime per 2-6, 6-3, 6-2 e ora aspetta il vincitore della sfida tra il greco Stefanos Tsitsipas, numero 5 del seeding, e il russo Roman Safiullin. Atp Santiago, Francesco Passaro ko ...