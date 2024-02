L’interesse del mondo per il summit dell’Unione Africana | intervengono anche i presidenti di Brasile e Cina

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Si è tenuto ad Addis Abeba il 37esimo(UA), organizzazione e area di libero scambio fondata nel 2001, facente parte dallo scorso annodel G20. Il tema del vertice è stato come “istruire e rendere adatta l’Africa” alle sfide del 21esimo secolo. Il Consiglio esecutivo dei Ministri degli Esteri Il 14 e il 15 febbraio si è tenuto il Consiglio esecutivo dei Ministri degli Esteri degli Stati membri, che ha discusso di cambiamento climatico, violenza politica, crisi umanitarie e golpe militari. Il ministro delle isole Comore ha sottolineato come estremismo, terrorismo e modifiche anticostituzionali siano tra gli ostacoli peggiori sulla strada del continente verso la democrazia. Il presidente della Commissione UA, il ciadano Moussa Faki Mahamat, ha lanciato l’allarme sul fenomeno del collasso ...

Alla fine del primo weekend di programmazione, I Wonder Pictures festeggia il quasi milione d’incasso e gli oltre 110mila spettatori che hanno affollato le ... (optimagazine)

Rudolf Hoss , il gerarca nazista la cui storia è stata raccontata nel film La zona d’interesse , è stato condannato a morte nel 1947 e ucciso per impiccagione. ... (cultweb)

Euro dollaro in lieve rialzo, ma tutto può cambiare. Cosa aspettarsi: Questo, insieme alla prevalente propensione alla vendita del dollaro statunitense ... è stata riluttante a parlare di taglio dei tassi di interesse, il che ha offerto un certo sostegno all’euro.money

Brindisi e Taranto candidati per la Puglia Green Hydrogen Valley: Il progetto Puglia Green Hydrogen Valley è stato selezionato per un finanziamento IPCEI (Importanti Progetti di interesse Comune Europeo) pari a un importo massimo di 370 milioni di euro, a conferma d ...ilnautilus

L’altra faccia del boom saudita: i primi conti in rosso: Sia chiaro, i debiti sono l’anima del capitalismo da quando esiste ... Tanto più in una situazione in cui i tassi d’interesse mondiali sono saliti; e i mercati finanziari fanno credito a condizioni ...corriere