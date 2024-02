(Di lunedì 26 febbraio 2024) ANCONA - Ilè diventato un rompicapo. Un inciampo pericoloso per la giunta Silvetti che rischia di portarsi dietro, in un effetto domino, tutta l?impalcatura...

Brivido PalaVeneto, sul crinale 6 milioni: il Pnrr non aspetta: ANCONA - Il PalaVeneto è diventato un rompicapo. Un inciampo pericoloso per la giunta Silvetti che rischia di portarsi dietro, in un effetto domino, tutta l’impalcatura amministrativa. In un flashback ...corriereadriatico