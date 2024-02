Un invito che non si può rifiutare | come De Rossi ha cambiato la Roma

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di domenica 25 febbraio 2024), 25 feb – Quattro vittorie in cinque partite, Napoli, Lazio e Fiorentina scavalcate, zona Champions avvicinata. Aggiungiamoci poi il biglietto per gli ottavi di Europa League, ottenuto con due pareggi figli di prestazioni positive. In una quarantina di giorni Daniele Dehafaccia alla. E reso (molto) meno traumatica l’ormai inevitabile caduta del precedente regno Mourinho. Cosa non così scontata, anche se sei DDR. Ma andiamo con ordine. Dallo Special One a De: «Lanon si rifiuta» Facciamo un passo indietro. A un certo punto della scorsa stagione il portoghese, la squadra e i suoi tifosi – visti dall’esterno – sembravano una cosa sola. Ma la linea comunicativa del tecnico di Setubal, così poco gradita dai Friedkin e fattasi ancora più ardita dopo la ...