Un altro Ferragosto | ecco il trailer del sequel di Paolo Virzì con Orlando | Ferilli | De Sica | Morante | Papaleo | Fanelli

(Di domenica 25 febbraio 2024) Ildi Un, il nuovo film didi Ferie d’Agosto, con un cast stellare da Silvioa Sabrina, da Christian Dea Laura, da Roccoa EmanuelaÈ stato diffuso ilufficiale di Un, il nuovo film di, prodotto da Lotus Production, società Leone Film Group con Rai Cinema, in associazione con Tenderstories. Unsul set (fotoCiriello)Seguito dell’acclamato Ferie d’Agosto ...

Stasera in TV: film e programmi di oggi domenica 25 Febbraio: Cerchi qualcosa da vedere in televisione oggi La nostra guida Stasera in Tv ti aiuterà ad analizzare il palinsesto dei programmi televisivi.tvdaily

Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi domenica 25 febbraio: Tra gli ospiti di Fabio Fazio, Naomi Campbell, Paolo Virzì che presenta il nuovo film Un altro Ferragosto, insieme a due dei protagonisti, Sabrina Ferilli e Christian De Sica, The Kolors, Luisa ...repubblica

Che Tempo Che Fa, stasera Fabio Fazio ospita Naomi Campbell e Simona Quadarella: Nel corso della serata Fazio parlerà anche di cinema italiano con un tris d'eccezione: il regista Paolo Virzì e gli attori Sabrina Ferilli e Christian De Sica arriveranno nel salotto del Nove per ...gazzetta