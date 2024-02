Sfide Virtus e Andrea Costa per la svolta

(Di domenica 25 febbraio 2024) Mancano nove partite alla fine della regular season, il primo impegno che affronterà laImola è la gara interna (palla a due ore 18) che i gialloneri giocheranno con Vicenza. Il primo obiettivo della V imolese è dare continuità alla vittoria ottenuta sette giorni fa a Faenza: "Non siamo in salute purtroppo – commenta Mauro Zappi – dato che abbiamo fatto l’ennesima settimana senza Valentini e Alberti. Valentini non sarà della partita, mentre è in forte dubbio l’utilizzo di Alberti. Negli allenamenti dopo il derby vinto con Faenza non abbiamo mai potuto giocare 5 contro 5 tranne un solo allenamento grazie all’aiuto di due under come Lorenzo Vannini e Lorenzo Turchi. Con i giovani in allenamento le dinamiche di squadra sono diverse. Non lavoriamo al completo dalla settimana prima di Roseto, anche stavolta dovremo affrontare l’ennesima difficoltà. Non allenandosi ...