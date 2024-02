Risultati elezioni regionali Sardegna 2024 | exit poll in diretta

(Di domenica 25 febbraio 2024) Il voto di oggi inè il primo appuntamento di questa stagione elettorale che, passando per lein Abruzzo (10 marzo) e poi in Basilicata (21-22 aprile), si concluderà con leeuropee di giugno. È anche un esame per i leader e i partiti nazionali, dunque, a cominciare da...

oggi , domenica 25 febbraio, si vota per le Elezioni regionali in Sardegna . Gli elettori dell’isola sono chiamati a eleggere il presidente della Regione e a ... (lanotiziagiornale)

elezioni Sardegna, il "precedente" degli exit poll: quando sapremo i Risultati: La Sardegna sceglie il presidente di Regione e rinnova il consiglio regionale. Alle 19 aveva votato il 42,1% degli aventi diritto, l’1,2% in ...iltempo

elezioni regionali, i dati sull’affluenza alle 19: 44,1 per cento: Seconda rilevazione sull’affluenza alle urne per l'elezione del Presidente della Regione e per il rinnovo del XVII Consiglio Regionale della Sardegna. Alle 19 di oggi hanno votato, nelle 1884 sezioni, ...lanuovasardegna

elezioni regionali in Sardegna, affluenza in calo rispetto a cinque anni fa: 32,8% alle 19: L’affluenza alle elezioni regionali in Sardegna è in calo rispetto alle consultazioni di cinque anni fa nella seconda rilevazione dell’unica giornata di consultazioni. Alle 19,00 di oggi la percentual ...tpi