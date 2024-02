Regionali in Sardegna | alle 19 affluenza al 44 | 1% Chiusi i seggi

(Di domenica 25 febbraio 2024) AGI - Sono iniziate7 nei 377 comuni della, le operazioni di voto per l'elezione del Presidente della Regione e per il rinnovo del XVII Consiglio Regionale. D6.30 di oggi, dopo le operazioni preliminari, si potrà votare fino22. Gli elettori - suddivisi in 1884 sezioni nelle 8 circoscrizioni (Cagliari, Medio Campidano, Carbonia - Iglesias, Oristano, Nuoro, Ogliastra, Sassari e Olbia-Tempio) - sono 1.447.761, di cui 709.840 uomini e 737.921 donne. Fra i 1416 candidati saranno scelti i 60 consiglieri che andranno a comporre la diciassettesima legislatura del Consiglio Regionale della19 (dato aggiornato dalla Regione) aveva votato il 44,1% degli aventi diritto, contro il 43,31 di cinque anni fa alla stessa ora. In ...

Si conferma in lieve rialzo il dato sull’ affluenza alle urne alle elezioni in Sardegna , dove i cittadini sono chiamati oggi ad eleggere il nuovo Consiglio ... (open.online)

Le Elezioni regionali in Sardegna segnano un viatico importante per il governo. In base a degli exit poll , il candidato del centrodestra Paolo Truzzu , ... (ilgiornaleditalia)

Le Elezioni regionali in Sardegna segnano un viatico importante per il governo. In base a degli exit poll , il candidato del centrodestra Paolo Truzzu , ... (ilgiornaleditalia)

Regionali Sardegna seggi chiusi: affluenza al 45,3%: (mi-lorenteggio.com) Roma, 25 febbraio 2024 – A sfidarsi per la carica di presidente della Regione sono quattro ... sono compresi anche i 112.221 elettori residenti fuori Sardegna (iscritti all’Aire) ...mi-lorenteggio

Sardegna, sfida a 4 per il governatore: 7.45 Seggi aperti in Sardegna per le elezioni Regionali. Chiamati alle urne 1 milione 447.761 cittadini. Le operazioni di voto termineranno alle 22, ma lo spoglio delle schede comincerà domani dalle 7 ...televideo.rai

Elezioni Sardegna 2024, risultati in diretta: mistero exit poll, attesa per lo spoglio: Elezioni Regionali Sardegna 2024, i risultati in tempo reale: non ci saranno exit poll e lo spoglio inizierà alle ore 7 di domani mattina. Chi vincerà tra Truzzu e Todde Elezioni Regionali Sardegna ...money