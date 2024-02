Highlights e gol Chelsea-Liverpool 0-1 | finale Carabao Cup 2023 2024 VIDEO

(Di domenica 25 febbraio 2024) Glie le azioni salienti di0-1,diCup. Un gol annullato a testa (Sterling e Van Dijk), così come un legno per entrambe (Gakpo e Gallagher). La partita ha ritmi altissimi e i portieri Kelleher e Petrovic sono protagonisti. Si va ai supplementari e al 118? è un colpo di testa dello stesso Van Dijk a regalare il trofeo ai Reds. Decima Coppa di Lega per il, che è ancora in corsa per la vittoria di FA Cup, Premier ed Europa League. Pochettino manca l’appuntamento con il primo trofeo in Inghilterra. LE PAGELLE SportFace.

Osimhen a rischio per Napoli-Juve: esce dal campo zoppicando, la situazione: La Juventus torna a vincere dopo 4 giornate in cui non era riuscita a farlo, ma per battere il Frosinone è servito un gol di Daniele Rugani a 5 secondi dallo scadere del match. Tre punti pesantissimi ...ilbianconero

Cagliari-Napoli: video, gol e Highlights: Beffa al 96' per la squadra di Calzona, che torna a segnare in trasferta ma non vince da tre mesi lontano dal 'Maradona'. In avvio ci provano Jankto e Lapadula, chance anche per Raspadori. Annullata d ...sport.sky

Highlights | Rugani allo scadere fa tornare il sorriso in casa Juventus: beffa per il Frosinone: Un gol di Rugani a tempo quasi scaduto permette alla Juventus ... volta sceglie il palo lontano per siglare la sua personale doppietta. Juventus-Frosinone: Highlights, tabellino e classifica Juventus ...calciomercato