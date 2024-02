Halle Berry vende la sua villa a Malibu

L'attrice sarebbe pronta a unirsi a Washington nel cast del nuovo film del regista Come svelato pochi giorni fa, Spike Lee e Denzel Washington torneranno a ... (movieplayer)

Il film non verrà più distribuito dal colosso dello streaming. In una mossa che ricorda quella di Warner Bros. con Batgirl, Netflix ha deciso di cancella re ... (movieplayer)

Il film originale The Mothership con Halle Berry sta per fare una brutta fine: originale Netflix, sarebbe stato cancellato dalla piattaforma per un problema ... (comingsoon)