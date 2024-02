Biden, Trump e il fattore Taylor

(Di domenica 25 febbraio 2024) Al cinema, c’è l’“effetto notte”, o “day for night”, una tecnica utilizzata per simulare che sia notte, anche se si giraluce del sole (nel 1973, François Truffaut ci intitolò un suo bel film). In geopolitica, c’è l’“effetto”: è come se fosse tornato al potere, anche se non è ancora stato rieletto (e non è affatto sicuro di esserlo, neppure di essere candidato). Presenza ingombranteLa sua sola presenza sulla scena di Usa 2024 condiziona l’andamento dei due conflitti che tengono il mondo in ansia. In, il presidente russo Vladimir Putin, poco “distratto” dalle elezioni del 17 marzo asua – quasi una formalità -, può traccheggiare al fronte, in attesa di vedere sevince, confidando che Thetaglierà gli aiuti a Kiev e accetterà lo status quo, ...

Fattore Trump: così il possibile ritorno di The Donald alla Casa bianca allunga le guerre in Ucraina e a Gaza: In geopolitica, c’è l’“effetto Trump”: è come se fosse tornato al potere, anche se non è ancora stato rieletto (e non è affatto sicuro di esserlo, neppure di essere candidato). La sua sola presenza ...tpi

Marco Minniti: "Ci sono crepe nel sostegno occidentale all'Ucraina. Facciamo entrare immediatamente Kiev nella Ue": Il presidente di Med-Or allarga l'analisi a quello che sta succedendo in Russia e negli Usa. "Stanchezza sull’Ucraina, difficoltà ...huffingtonpost

Il ritorno della guerra commerciale e non solo: il Fattore Trump incombe sui mercati cinesi: I mercati mondiali, compresi quelli cinesi, sono soggetti agli scossoni geopolitici. Una vittoria di Trump provocherebbe senz'altro una grande onda d'urto in Cina (e non solo).money