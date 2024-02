Cricket | l’Italia perde contro il Kuwait ma passa alla fase Super Six dei play-off della World Cup Challenge League

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 febbraio 2024) A Kuala Lumpur, in Malesia, la Nazionale italiana disubisce la prima battuta d’arresto nei-offCup: nel terzo ed ultimo indel Girone A gli azzurri cedono in maniera inattesa al, che si impone per 216-86 (25 overs), vincendo per 130 runs.si qualifica comunqueSix del torneo, anche in virtù del successo delle Bermuda sull’Arabia Saudita per 227-223, imponendosi per 4 runs. Gli azzurri torneranno in campo mercoledì 28 febbraio. Nel Girone B, invece, la Malesia piega la Tanzania per 249/9-247/9, imponendosi per 1 wicket. Nella seconda ed ultimadel torneo,...