Bastoni | mazze da baseball e bengala sequestrati | a Cagliari volevano assaltare i tifosi napoletani

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 25 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUn manico di un piccone, una mazza dae alcuni artifici pirotecnici tipo “” e altro materiale pericoloso sequestrato nel quartiere Marina, in piazza Sant’Eiulalia. Ecco le “armi”, nascoste sotto alcuni veicoli in sosta, scovate dalla Polizia durante i controlli per evitare scontri tra idie Napoli. Forse era l’arsenale predisposto da qualche gruppo diper dare l’assalto ai supporternel caso avessero attraversato la città in marcia passando da via Roma come era successo due anni fa per la sfida calcistica contro i rossoblù. Per ora è soltanto un’ipotesi: la Questura in queste ore sta cercando di capire a chi appartengano. Non risultano invece sequestri di materiale a rischio tra i quattrocento ...