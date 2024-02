Sangiuliano: Per i musei italiani passi da gigante, ho avuto i complimenti dalla direttrice del Louvre - Ildenaro.it

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 24 febbraio 2024) “Isono radicalmente cambiati in termini di qualità, non solo per merito mio, anche il mio predecessore ha fatto delle cose interessanti. Oggi Pompei, che avevamomenti di degrado, è un fiorire. Il Museo archeologico di Napoli, ma anche i piccolicome Tarquinia, Chiusi, Pontecagnano, Altamura, sono dei gioielli”. Lo ha sottolineato il ministro della Cultura, Gennaro, intervenendo a “Forum in Masseria” al panel “Identità nazionale e storia attraverso la cultura”. “Ho incontrato ladel, con la quale ho un piccolo contenzioso perché ci devono restituire 7 vasi trafugati, e mi ha detto che ihanno fattoenormi”. “Ho portato da 40 a 60 i ...