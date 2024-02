Pietro Orlandi sulla commissione d'inchiesta per Emanuela: "Si sono impegnati tutti. Tranne Gasparri"

(Di sabato 24 febbraio 2024) "pronti ma il signor Maurizio Gasparri ha deciso che evidentemente 40 anni di attesa nonancora sufficienti", il commento di. Per dare il via allad'inchiestascomparsa della sorellae di Mirella Gregori mancano soltanto i due nomi che avrebbe dovuto fornire il senatore di Forza Italia.

"Nessuno si è affrettato a dire che si trattava di una balla. Potrebbe essere vero, allora meglio non parlarne", scrive Pietro Orlandi su un possibile ... (fanpage)

Pietro Orlandi risponde alle dichiarazioni di monsignor Sergio Pagano, che in una recente intervista ha dichiarato: "Nell'Archivio Vaticano non abbiamo una ... (fanpage)

nell’archivio segreto del Vaticano non c’è alcun documento sul caso di Emanuela Orlandi , ha affermato monsignor Sergio Pagano, prefetto dell’Archivio. Nel ... (thesocialpost)

Pietro Orlandi sulla commissione d’inchiesta per Emanuela: “Si sono impegnati tutti. Tranne Gasparri”: "Non si rende conto di quanto possa essere imbarazzante e soprattutto poco rispettoso il suo comportamento – scrive Pietro, il fratello di Emanuela Orlandi riferendosi a Maurizio Gasparri – ... fanpage

Elezioni Bielorussia 2024, Pietro Figuera (direttore Osservatorio Russia): “Non ci sono possibilità per l’opposizione”: Tag24 ha intervistato Pietro Figuera, direttore dell’Osservatorio Russia, per parlare delle elezioni in Bielorussia del 2024. tag24

Casi Orlandi-Gregori, l’ex carabiniere Antonio Goglia: “Dietro le scomparse l’ombra del sedevacantismo, vorrei si arrivasse alla verità”: L'intervista all'ex carabiniere e ricercatore Antonio Goglia sui casi di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori. tag24