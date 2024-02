Newell’s Old Boys-Rosario Central domenica 25 febbraio 2024 ore 23 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

L'argentino giocherà nel club della sua città per cui ha sempre tifato ROSARIO (ARGENTINA) - Dopo Jordan Henderson anche Ever Banega lascia l'Arabia Saudita. ... (ilgiornaleditalia)

Pagina 3 | Gudmundsson, la Juve c'è e il piano pure: la mossa che può fare la differenza: I rapporti tra il club bianconero e il Genoa sono eccellenti, come testimoniano le diverse operazioni completate negli ultimi anni ...tuttosport

Tuttosport - Juventus, Barrenechea é la chiave per Gudmundsson. Le cifre e il piano del club: La domenica in arrivo si prospetta intensa per Enzo Barrenechea. L'Allianz Stadium, che l'anno scorso è stato il suo terreno di gioco in quattro occasioni (contro Torino, Sampdoria, Verona in Serie A ...ilbianconero

Gudmundsson, la Juve c'è e il piano pure: la mossa che può fare la differenza: Attenzione quindi al Genoa, che in queste settimane ha preso informazioni e monitorato il talento cresciuto nel Newell’s Old Boys. In rossoblù c’è Strootman in scadenza e Barrenechea potrebbe ...tuttosport