Milan-Atalanta | Pioli | “Chukwueze? Deve fare gol e lavorare Come Pulisic”

Milan-Atalanta: la conferenza stampa di Pioli

Milan, Pioli: "Noi, Atalanta e Inter le squadre con più punti nelle ultime 10 giornate, serve vincere domani": Il tecnico del Milan Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro l'Atalanta, in programma domani a San Siro: "Domani è molto importante per la classifica, per ... fcinternews

Milan: Pioli, 'affrontare l'Atalanta è come andare dal dentista': "Dobbiamo essere forti nei duelli. Guardiola aveva detto bene: affrontare l'Atalanta è come andare dal dentista, è fastidiosa": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia del match contro ... ansa

Pioli: “Calendario Mi hanno proposto 2 volte il lunedì e ho rifiutato perché…”: Stefano Pioli, durante la conferenza stampa alla vigilia di Milan-Atalanta, è tornata sulla questione calendario, una questione ormai utilizzata in modo spregiudicato da certa stampa, nonostante ogni ... fcinter1908