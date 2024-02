La pace è finita Anche l’Europa dovrà armarsi

Lega di pace. Cara Ucraina, la pacchia è finita (di A. Raimo)

(Di sabato 24 febbraio 2024) Castellani Sono passati due anni dall’invasione dell’Ucraina. Dopo un periodo lungo digli europei hanno dovuto accettare una realtà diversa: le tensioni politiche possono sfociare in conflitti armati, i nemici dell’Occidente sono pronti a combattere in modi molteplici, i nostri Stati devono abbandonare le concezioni legate alla globalizzazione pacifica e prepararsi per una fase in cui sicurezza e difesa tornano centrali. Si è rottal’illusione che le sanzioni economiche bastino a prevenire le guerre o possano farle finire rapidamente. L’economia e la logica di potenza viaggiano purtroppo su binari differenti. Inflazione, costo dell’energia, diversificazione degli approvvigionamenti sono stati gli effetti tangibili sulla vita quotidiana ma sono forse la superficie di problemi più profondi delle nostre società. La politica è riuscita ad ...

