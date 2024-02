Il ritorno dei Jalisse a Una voce per San Marino: «Sogniamo l'Eurovision dopo cattiverie, sospetti, favoritismi»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 24 febbraio 2024) Ihanno vinto il Festival di Sanremo il 22 febbraio del 1997. Poi più nulla. Hanno tentato di tornare nella kermesse musicale senza successo. Ma stasera si esibiscono a Unaper San. Sognando. E in un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano tornano a parlare di quel trionfo. Alessandra Drusian e Fabio Ricci dicono che «la proclamazione della vittoria mi scappava la pipì, arrivai in ritardo in sala stampa. Ci accolsero gelidamente. La prima domanda fu: ‘Perché avete vinto Sanremo?’”. Come se fosse un sopruso. Ho conservato le schede Doxa, eravamo in testa sin dalla prima serata. Pavarotti, che era presidente di giuria ma non poteva votare, dichiarò: “Anch’io avrei fatto vincere i”»., ...