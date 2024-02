Ieg allarga i confini. Dai gioielli al digitale. Nuove linee di business nel piano di crescita

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 24 febbraio 2024) Il solido progresso della produzione nel corso del 2023 ha stimolato Italian Exhibition Group a predisporre un aggiornamento del propriostrategico che ora ha una scansione temporale 2023-2028. "Ieg non è solo una società che organizza fiere ma un sistema globale e articolato che crea relazioni virtuose con i propri clienti per generare eventi fieristici unici – spiega il presidente Maurizio Ermeti –. Eventi che dal 2023 hanno segnato una ripartenza piena. Ecco perché nelparliamo anche di investimenti strutturali, a Rimini come a Vicenza. Scelte ponderate, condivise con le amministrazioni locali perché siamo abituati a muoverci nell’interesse di tutto il territorio". Ieg ha già avviato il programma di investimenti sulle due strutture fieristiche di proprietà. A Vicenza sono stati stanziati circa 60 milioni per un intervento sul corpo ...