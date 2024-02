Giorgia Meloni a Kiev | la visita e il punto stampa

Giorgia Meloni a Kiev per la riunione del G7 a presidenza italiana sull'Ucraina - Europa - Ansa.it

«Questa terra è un pezzo della nostra casa e noi faremo la nostra parte per difenderla». Sono le parole della presidente del Consiglio Giorgia Meloni ... (open.online)

G7 a Kiev, la cerimonia all'aeroporto Antonov con Zelensky: Kie, 24 feb. (askanews) - Nel giorno del secondo anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina si è svolta una cerimonia all'aeroporto Antonov - Hostomel, vicino a Kiev a cui hanno partecipato insiem ... libero

G7 a Kiev, Macron “snobba” Meloni: “Impegnato con gli agricoltori”. E convoca un altro vertice a Parigi: Il presidente francese Emmanuel Macron non parteciperà al vertice del G7 convocato oggi dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni in collegamento video da Kiev, dove la premier si trova in visita ... tpi

Governo: Renzi, 'Meloni-Salvini I 'Melonez' prossima coppia che scoppia': Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "La prossima coppia dopo Ilary e Totti, Chiara e Fedez, la prossima coppia che scoppia è quella di Matteo e Giorgia, Salvini e Meloni. I melonez". Così Matteo Renzi alla ... lagazzettadelmezzogiorno