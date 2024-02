Atlético Madrid | tonfo dopo l’Inter! Non batte l’ultima della Liga

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 24 febbraio 2024) L’non si risollevaaver perso contro l’Inter. I colchoneros non vanno oltre il 2-2 contro l’Almeria, squadra ultima in classifica in. AVANTI PIANO – A tre giorni dalla sconfitta in Champions League a Milano contro l’Inter l’trova solo un pari per 2-2 con l’Almeria. Sul campo delin classifica disembra una partita in discesa per i colchonerosappena due minuti, quando sblocca Angel Correa. I padroni di casa però reagiscono e al 28’ impattano la situazione con Luka Romero, arrivato nel mercato invernale in prestito dal Milan. Fra i non pochi cambi di Diego Pablo Simeone rispetto all’Inter c’è l’attacco, con Memphis Depay accanto a Correa. Nella ripresa però il nuovo vantaggio ...