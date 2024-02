Scontro frontale tra due auto: un morto e un ferito grave

Pontenuovo (Pistoia), 14 febbraio 2024 – Pauroso scontro frontale tra due auto sulla via provinciale montalese in località Pontenuovo ieri mattina alle ore ... (lanazione)

Incidente mortale sulla Sava Maruggio. A perdere la vita è stato un automobilista che era alla guida di una Panda vecchio tipo. Ferito non gravemente il ... (quotidianodipuglia)

incidente sulla strada statale 17 ieri pomeriggio. All’altezza di Volturino , nel foggiano, lo Scontro frontale tra due auto, per cause da dettagliare. Una ... (noinotizie)

LA FOTO. Schianto frontale nella zona dei centri commerciali: un morto e un ferito grave: MARCIANISE – Scontro frontale tra due auto: un morto ed un ferito grave. È questo il bilancio dello schianto verificatosi questa mattina sulla Statale Sannitica nei pressi del centro commerciale ... casertace

Scontro frontale sulla statale: morto un ragazzo di 24 anni: Poco prima - e per cause in corso di accertamento - una Fiat Panda con a bordo un 24enne si è scontrata frontalmente con un’altra auto che proveniva dal senso opposto di marcia. Il ragazzo é deceduto ... napolitoday

Incidente frontale a Caivano, 24enne muore sulla statale Sannitica Nord: Un giovane di 24 anni, di cui non sono state diffuse le generalità, è deceduto a seguito di un grave incidente stradale avvenuto questa mattina, 23 febbraio, nel territorio di Caivano, in provincia di ... fanpage