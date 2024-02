Rovesciati 60 000 litri di vino | azienda per 2 | 5 milioni di euro – VIDEO

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 22 febbraio 2024) È una tragedia alimentare vera e propria: la Cepa 21, in Spagna, ha perso tantissimo prodotto e soprattutto moltissimi soldi Un caso incredibile è avvenuto di recente in Spagna. A rimetterci è stata un’vinicola, che ha perso tantissimo del suo materiale più prezioso. Infatti, domenica notte, un ladro si è intrufolato nella zona dedicata alla botti. A quel punto, muovendosi tra i recipienti, li ha aperti tutti svuotando tutto ciò che c’era dentro. Si tratta di circa 60.000didella società Cepa 21.rosso in Spagna – Cityrumors.itLa scoperta da parte dei proprietari è stata assurda: tutto è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Si vede come una persona, che evidentemente conosceva bene il luogo e dove andare a colpire, camminare tra le botti e aprirle tutte. È proprio in quel momento ...