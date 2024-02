Minala oggi ha solo 27 anni ma è finito ai margini del calcio | “La storia dell’età mi ha rovinato”

Salernitana - Lazio, il doppio ex Minala: "Il mio cuore è diviso, mi dispiace solo di..."

Lazio, la stoccata dell'ex Minala: 'Mai avuto le stesse occasioni degli altri in biancoceleste': La storia di Joseph Minala alla Lazio è ricordata più per le polemiche sulla carta di identità che per altro. E di questo il classe `96 camerunense non ha mai. calciomercato

Lazio, Minala: "Non ho avuto le stesse possibilità di altri! E sulla mia età...": Le polemiche legate all'età hanno accompagnato tutta la carriera di Joseph Minala, nonostante la caduta legale delle accuse quando ancora vestiva la maglia della Primavera della Lazio. Oggi il ... lalaziosiamonoi

Lazio, ricordi Minala "Dissero che avevo 42 anni. La mia carriera ne risentì": "Sono convinto che le polemiche sulla mia età abbiano sempre rallentato la mia carriera". Joseph Minala, ex centrocampista lanciato dalla Lazio, ricorda la sua assurda storia calcistica. Quando i ... corrieredellosport