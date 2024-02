Le Stelle di Branko | ecco le previsioni di giovedì 22 febbraio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 22 febbraio 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di222024. Ariete Siete come l'incredibile Hulk, riuscite a trasformarvi dall'oggi a domani, quando la Luna ritorna positiva, come questa in Leone. Nuovamente il cielo si presenta meraviglioso per la famiglia e per il lavoro, ma il piatto forte è certamente l'amore. Speciale protezione dei pianeti in Acquario, soprattutto di Mercurio e Marte che lavorano in coppia per il vostro successo. Siete in grado di volgere a vostro favore qualsiasi evento. Affermazione, espansione, autorità. Toro Forse non siete così attaccati al denaro come si dice, tutto sommato lo considerate il mezzo necessario per ...