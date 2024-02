La Victor San Marino | sorpresa del campionato | sfida il Carpi in un momento delicato

(Di giovedì 22 febbraio 2024) LaSancui ilfarà visita domenica sul Titano è la più belladel, ora terza a -1 dai biancorossi e da inizio stagione sempre nei primi 3-4 posti da neopromossa. La squadra di Cassani è stata la prima squadra capace di battere il Ravenna e l’unica fin qui che ha tolto (per alcune giornate) il primato ai giallorossi di Gadda. Illa trova nelpiùdella stagione, reduce da 3 ko nelle ultime 4 giornate, arrivate quasi in concomitanza delpassaggio societario che si è compiuto a inizio febbraio, quando il patron Luca Della Balda ha ceduto la società a Emiliano Montanari (Global Service), imprenditore reduce dalla drammatica esperienza a Siena con la mancata iscrizione ...

David Beckham ha fatto gli auguri alla moglie Victoria per San Valentino . In occasione della festa degli innamorati, l’ex calciatore ha pubblicato ... (diredonna)

Serie D. Il Victor prova a risorgere nel big match con il Carpi: Il Victor San Marino affronta il Carpi in un importante scontro di vertice. Il Carpi ha preso il posto del Victor in classifica, ma la lotta per la serie C è ancora aperta. Il Carpi arriva forte di qu ... msn

Antonio Varriale, la voce delle riserve: "Nessun allarmismo per il Ravenna": "È solo un caso, nessun allarmismo". Antonio Varriale non si scompone. I due consecutivi ko casalinghi contro Fanfulla e Lentigione non tolgono il sonno al venticinquenne attaccante partenopeo: "Di so ... msn

Osimhen sempre sulle montagne russe. Segna e salva il Napoli, ma stava per uscire...: Il nigeriano ha rimesso in corsa gli azzurri che stavano per vivere l'ennesima delusione. Il nigeriano era scarico dopo le fatiche di Coppa d'Africa ma è stato ancora una volta decisivo ... gazzetta