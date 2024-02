In burnout per il troppo lavoro va in pensione anticipata a 54 anni | “Mi sveglio ancora alle 5 del mattino | non voglio sprecare la mia vita”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Andare ina 54per godersi lae non essere schiavi dei ritmi aziendali: una scelta che molti sognano e che qualcuno porta a compimento, come nel caso di Jeanne Thompson, oggi 56enne, che ha detto addio al proprio ruolo di vicepresidente senior nel settore della finanza perché stava vivendo un periodo di ““, ovvero esaurimento mentale, fisico ed emotivo. Come riporta il New York Post Jeanne, madre di due figli, dopo l’iniziale smarrimento perché non sapeva come occupare il tempo che prima dedicava alha iniziato a fare diversi viaggi, è entrata a far parte di società sportive, si è trovata unpart time come consulente per 10 ore alla settimana e fa yoga. Nonostante non debba più alzarsi presto per andare in ufficio ...