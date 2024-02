Il vino italiano è in crisi? Dagli Stati Uniti al Giappone | la mappa dei paesi che hanno ridotto gli acquisti

Il vino italiano, con un mercato in crisi all'export ed “in casa”, nel 2023, gioca in difesa

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Menoimportato per i cinque principali acquirenti, nel corso del 2023. Il bilancio è negativo sia a volume sia a valore, rispettivamente per -4,4% e -7,3%. Usa, Germania, Regno Unito, Canada e, che pesano per il 56% sull'export dimade in Italy,totalizzato 4,45 miliardi di euro. Un calo nei mercati internazionali La Germania è l'unico paese con un segno positivo a volume (+7%) grazie al forte incremento dei vini sfusi (+16%), secondo i dati diffusi dall'Osservatorio di Unione italiana vini, su base doganale. L'eccesso di scorte detenute dai distributori ha pesato sulla performance particolarmente negativa degli Usa (-13% a volume), seguiti da Canada e(entrambi a -11%) e Uk (-9%). Nei valori, è pesante la perdita di oltre il 10% per Usa e ...