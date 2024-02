(Di giovedì 22 febbraio 2024) L'ex portavoce del segretario leghista, tornascena pubblica in un'intervista con la Stampa. E ovviamente difendee i rapporti della Lega con la Russia, visto che lui fu il regista dell'avvicinamento dial presidente russo e dello scandalo Metropol

La serata era intitolata «My name is Luca. Ballata per Vialli » e Fedez era uno degli ospiti tanto attesi. Ad un anno dalla scomparsa di Gianluca ... (leggo)

Il ritorno di Gianluca Savoini: "Salvini è ragionevole sulla morte di Navalny. Biden fa come Putin, perseguita Assange": Però lui poi vuole fare la stessa cosa con Julian Assange". Gianluca Savoini, già giornalista de La Padania ed ex portavoce del segretario leghista, torna sulla scena pubblica in un'intervista con la ... huffingtonpost

Scarpe rosse e tatuaggi: "Così lo abbiamo incastrato. Al ritorno in bus sorrise": Elementi che, insieme alle famose scarpe rosse indossate durante l’aggressione e gettate dopo, per la polizia avrebbero stretto intorno a Gianluca Paul Seung un cerchio di prove solido. In aula il ... lanazione

Entourage Hamsik annuncia: "Ritorno a Napoli Accadrà! Percentuali sono alte...": A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Martin Petras, membro dell’entourage di Marek Hamsik TuttoNapoli.net A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la R ... informazione