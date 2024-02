Il gas chiude in calo a 23,19 euro al MWh al Ttf di Amsterdam

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Chiusura in forte ribasso per il gas naturale sulla piazza Ttf di. I contratti future sul mese di marzo hanno ceduto il 3,27% a 23,19al MWh, toccando nuovi minimi dal 14 settembre del 2021, prima dell'impennata dei prezzi dovuta alla maggior richiesta di metano da parte della Cina.

