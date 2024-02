Il Fondo monetario darà 900 milioni di dollari all’Ucraina | in attesa degli aiuti americani

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 22 febbraio 2024) L’Ucraina sarebbe vicina a un accordo con ilinternazionale per ottenere la prossima erogazione di 900didal suo prestito di 15,6 miliardi di, scrive Bloomberg. Sarebbe una boccata d’ossigeno al bilancio nazionale devastato dalla guerra, dopo settimane di discussioni sulla capacità del governo di Kyjiv di finanziare le operazioni nel caso in cui ulteriori finanziamenti statunitensi non riuscissero a passare al Congresso. L’accordo – inche si sblocchi lo stallo sugli– dovrebbe arrivare già oggi, 22 febbraio. Deve ancora essere ratificato dal consiglio esecutivo del Fmi, ma questo passaggio avviene quasi sempre senza problemi. Il 13 febbraio il Senato americano, dopo mesi di discussioni, ...