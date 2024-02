Grande Fratello | Stefano Miele eliminato nella puntata del 21 febbraio | 4 concorrenti in nomination

(Di giovedì 22 febbraio 2024)deldi mercoledì 21è stato. Insono finiti Beatrice, Grecia, Massimiliano e Rosy: il più votato tra loroprossimavolerà in finale.

Si è da poco conclusa la 38ima puntata del Grande Fratello 2024 , il reality show di successo presentato da Alfonso Signorini in prima sera ta su ... (superguidatv)

Grande Fratello, le pagelle: Beatrice Luzzi, finalista (10), Mirko Brunetti e Perla Vatiero basta (3), il rifiuto di Marco Maddaloni (1): Nomination difficilissime per i concorrenti del Grande Fratello hanno dovuto votare solo tra i veterani. I concorrenti non sanno però che lunedì prossimo non verrà ... leggo

Grande Fratello, le pagelle di ieri sera: le ferite di Federico (6), Simona Tagli porta scompiglio (7): Una puntata riflessiva, a tratti commovente e in parte rivelatoria: il 21 febbraio 2024, il Grande Fratello è tornato in onda con un nuovo appuntamento settimanale, dopo la puntata del 19 febbraio. dilei

Grande Fratello, Mirko Brunetti svela il motivo del "quasi bacio" con Perla Vatiero: «Abbiamo limonato sotto le coperte»: Se accetti "tutti i cookie", compresi quelli di profilazione, oltre a sostenere la nostra offerta gratuita, riceverai annunci pubblicitari in linea con i tuoi interessi. Dopo l'incontro di lunedì ... leggo