De Rensis | «Inter ha meritato Ma per la Champions League altre favorite»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 22 febbraio 2024) L’avvocato Antonio De, durante Sportitalia ha parlato di-Atletico Madrid terminata sul punteggio di 1-0 grazie alla rete di Marko Arnautovic. LE– Antonio Deha analizzato così la vittoria dell’in: «L’hadi vincere, ha sbagliato un gol clamoroso che poteva indirizzare prima la sfida, il risultato doveva e poteva essere più ampio, ma la prova c’è stata e la squadra è in forma. Grande ottimismo in vista del ritorno.? City, il Real perché Ancelotti resta Ancelotti».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...