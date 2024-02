Casalnuovo di Porto | tentativo di furto in tabaccheria

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Bucano il soffitto e provano a rubare 20 mila euro ina Roma,di. I criminali hanno bucato il soffitto diper rubare 20 mila euro di sigarette e Gratta e Vinci. Uno dei malviventi è stato bloccato ed è caccia ai complici. Con un piccone hanno fatto un buco nel soffitto per poi entrare in unasulla via Flaminia: poi hanno superato i binari della linea ferroviaria, ma carabinieri sono riusciti a arrestare un 43enne romeno. Gran parte della refurtiva rubata è stata recuperata da militari e restituita ai titolari. L’uomo fermato è stato sottoposto agli arresti domiciliari. L'articolo proviene da Italia Sera.