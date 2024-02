Biden, la svolta in Alabama sugli embrioni è scandalosa

(Di giovedì 22 febbraio 2024) "e inaccettabile": cosi' Joeha definito in una nota la sentenza della corte suprema dell'che, equiparando il feto ad un essere umano, ha messo in pericolo la fecondazione in vitro. "Una corte dell'ha messo a rischio l'accesso ad alcuni trattamenti per la fertilità per le famiglie che stanno cercando disperatamente di rimanere incinte. Il disprezzo per la capacità delle donne di prendere queste decisioni per se stesse e per le loro famiglie è scandaloso e inaccettabile", afferma.