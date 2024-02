Se la Russia è un Paese criminale | gli Stati Uniti cosa sono? Il nazista Navalny va rimpianto | mentre nessuno parla di Assange

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Il moralismo un tanto al chilo, come lo definiva Bettino Craxi, è una moda tipica del popolo italiano almeno dai tempi del fascismo, questo è innegabile. Servi del padrone più grasso, tranne in rare occasioni di orgoglio, i nostri politici come i nostri giornalisti hanno sempre preferito strisciare