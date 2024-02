Ottavi Champions League | Arnautovic regala l’andata all’Inter | Atletico battuto 1-0

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Milano, 20 febbraio 2024 - L’uomo che non ti aspettila vittoria neldeglidi finale contro l’Madrid. E’ Markoil man of the match con un gol di rapina a dieci dalla fine, in precedenza ne aveva cestinati due, grazie ad una rubata di Frattesi che aveva propiziato il destro di Lautaro. I nerazzurri si prendono un gol di vantaggio in vista del ritorno ma registrano anche l’infortunio muscolare di Marcus Thuram che ha lasciato il posto proprio all’austriaco. Partita difficile per l’Inter, soprattutto nel primo tempo, a causa di unsolido e concentrato, poi i cambi sulle fasce hanno dato linfa ai nerazzurri che hanno trovato la stoccata vincente che può rivelarsi determinante ai fini del ritorno. Partita ...