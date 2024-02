Milano nella morsa dello smog | il decalogo dell’esperto per proteggersi dall’inquinamento

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Dopo l’allarmein Lombardia e in particolare a, che, secondo il sito svizzero IQAir, ètop ten delle città più inquinate al mondo, scattano i divieti previsti in caso di sforamento dei limiti di Pm10 e arrivano le raccomandazioni degli esperti per evitare, soprattutto ai più fragili, lunghe esposizioni in aree particolarmente inquinate. Cautela dunque per le corse nei parchi cittadini e gli spostamenti in bicicletta, che in presenza di livelli elevati di, non rappresentano un toccasana per la salute, come sottolinea Carlo Vancheri, docente di Malattie respiratorie all'università di Catania, già presidente della Società italiana di pneumologia (Sip). "Non si deve fare allarmismo – avverte lo pneumologo – , ma sono utili comportamenti adeguati, ovviamente diversi a seconda del grado di ...